Manaus recebe exposição 'Van Gogh & Impressionistas' em outubro

Manaus/AM - Em outubro, Manaus vai receber a exposição “Van Gogh & Impressionistas’ com obras como ‘A Noite Estrelada', 'Quarto em Arles', 'Girassóis' e Amendoeira em Flor”. A exposição ficará instalada no Amazonas Shopping entre os dias 20 e 29 de outubro e também conta com obras de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin e Paul Cézanne.

A mostra também terá um labirinto instagramável, instalações artísticas, loja de souvenirs e atelier imersivo com projeções de alta definição 360º. O público também vai prestigiar uma trilha sonora especial com clássicos da música universal. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site lightland.com.br. A visitação vai ocorrer diariamente, exceto nas terças.

Confira os horários:

Segunda a sábado - 10h às 22h (entrada até 21h)

Domingos e feriados — 12h às 21h (entrada até 20h)

Valores:

Diurno: R$ 60 inteira / R$ 30 meia-entrada

Noturno: R$ 70 inteira / R$ 35 meia-inteira

Fim de semana e feriados: R$ 90 inteira / R$ 45 meia-entrada

Serviço:

Evento: Exposição imersiva “Van Gogh”, em Manaus

Data: a partir de 20 de outubro

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado) e de 13h às 21h (domingos e feriados)

Local: Amazonas Shopping

Entrada: venda dos ingressos pela internet

