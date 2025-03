Manaus Memes e outros sucessos: blocos de rua marcam o Carnaval de Manaus

Manaus/AM - O carnaval de Manaus deste ano teve a marca registrada dos empresários Gerson Sampaio e Dj Evandro Jr., que mais uma vez se destacaram como os “donos” da noite manauara. Juntos, eles realizaram cinco blocos de carnaval que agitaram a cidade e trouxeram um grande impacto para o setor cultural do Amazonas. Entre os blocos de sucesso estavam: Bloquinho do Meet, Banda do Moai, Bloco do Manaus Memes, Carnarock e Bloco da Botecaria.

Gerson Sampaio, presidente da Associação de Entretenimento do Amazonas (Asseeam), e Evandro Jr., vice-presidente da associação, têm se dedicado a movimentar e fortalecer o setor cultural e de entretenimento de Manaus. "A realização desses blocos é o resultado de muito trabalho e união com os artistas, patrocinadores e a comunidade. A nossa intenção é continuar levando alegria para as ruas e contribuindo com a economia da nossa cidade", afirmou Gerson.

O Bloco do Manaus Memes se consolidou como um dos maiores e mais esperados eventos do carnaval de Manaus. Desde o ano passado, o bloco tem crescido exponencialmente e, neste ano, reuniu quase 30 mil pessoas, transformando-se em um verdadeiro fenômeno. "O Bloco do Manaus Memes é um exemplo de como a cultura pode unir as pessoas de diferentes formas. A energia do público é sempre incrível, e estamos muito felizes com o crescimento do evento. Esperamos continuar trazendo mais momentos inesquecíveis para Manaus", destacou Evandro Jr.

Além de serem os responsáveis por eventos carnavalescos de sucesso, Gerson e Evandro Jr. também são peças-chave para o fortalecimento do setor de entretenimento em Manaus. Através da Associação de Entretenimento do Amazonas, eles têm buscado promover ações que envolvam e engajem artistas locais, empresários e o público, gerando emprego e renda para a cidade.

O carnaval deste ano reafirma a importância do trabalho desses dois empresários para o cenário cultural de Manaus, que segue crescendo e se tornando cada vez mais relevante no contexto nacional.