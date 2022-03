'Identidade Urbana' leva arte e cultura Hip Hop ao bairro União da Vitória

Manaus/AM - Diferentes linguagens do movimento Hip Hop compõem a programação do “Identidade Urbana”, evento gratuito que acontece neste domingo, 27, a partir das 13h, na comunidade União da Vitória (Rua 25, bairro Tarumã-Açu), zona Oeste de Manaus.

Com o objetivo de levar dança, música, poesia e artes visuais para crianças, jovens e adultos de todos os gêneros, o “Identidade Urbana” une uma vasta programação artística a atividades da modalidade de rua como pula pula para as crianças, distribuição de cartilhas infantis e bingo com a comunidade.

Idealizado pelo DJ Carapanã, o projeto promove os principais protagonistas da cultura Hip Hop. É realizado pela VuumBora Produção e foi Contemplado Pelo Programa Cultura Criativa – 2021 - Prêmio Amazonas Criativo.

Atrações

B.Boy, B.Girl, Grafite, DJ, MC’s, ritmo e poesia com Rappers estão garantidos, a partir das 13h, no “Identidade Urbana”.

Além das performances com os DJ Carapanã e Marcos Tubarão, o evento traz apresentação de rapper com D'Timbres Mc’s e Libertários Mc’s e show da dupla Josy e Mos.

O Grafite será representado com intervenção da grafiteira Marieta. O evento também contará com apresentação de BMX Flatland (modalidade de manobras com bicicleta). Comandam a cerimônia os MCs Miguel Maia e Adson.

Batalha de MCs

Ponto alto do evento, a Batalha de MCs tem banca de júri composta por Gabriel Cacique e André Santos.

O primeiro colocado ganha prêmio de R$ 1.000,00, um racho e kit de brindes. O segundo colocado ganha R$ 500,00, um rancho e kit de brindes. Interessados devem realizar inscrição gratuita, a partir das 13h, com a coordenação do evento. São disponibilizadas oito vagas. O evento conta com direção artística e musical de DJ Pãmmy, Luan Brandão, Lohana Nogueira e BuGi.

DJ Carapaña

Nome de peso no cenário cultural do Amazonas, o Dj Carapanã iniciou sua carreira em meados de 2001, discotecando em festa de aniversário para amigos e em garagens juntos com DJ’s já nomeados no underground amazonense.

É representante e instrutor do Projeto Hip Hop na Escola promovido pelo MHM (Movimento Hip Hop Manaus), desde 2005. Eleito personalidade do ano de 2011 pelo MHM.

Atua como produtor musical desde 2010 no Home Estúdio de forma independente e desde 2011 tem uma carreira de discotecagem para grupo de Rappers e dançarinos de breaking (Bboys e Bgirls).

Dj oficial da 5° edição Mova-se Festival de Dança realizado no Teatro da Instalação e Teatro Amazonas pela Funarte e Casarão de Ideias. Integrante da intervenção A rua na dança - O corpo urbano, realizada pela produtora Picolé da Massa no ano de 2015, projeto contemplado com o prêmio Funarte Artes Cênicas na Rua (Circo, Dança e Teatro) 2013.