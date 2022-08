Humorista Bruna Louise vem a Manaus para duas apresentações de novo 'Stand Up'

Manaus/AM - A atriz e humorista Bruna Louise vem a Manaus neste sábado, 6 de agosto, para duas apresentações no no Teatro Manauara, às 19h e às 21h. Os ingressos podem ser comprados no site ingressomix.com e custam de R$ 58 a R$ 116.

Bruna é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar um grande número de seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna construiu seu próprio espaço.

Participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Video e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial Lugar de Mulher e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o seu solo, disponível para todo o planeta, o Especial Demolição.

Com seus números expressivos, mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna Louise se consagrou como um dos maiores nomes do stand up nacional.