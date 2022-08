Ana Cañas vem a Manaus para show em homenagem a Belchior

Manaus/AM - A cantora Ana Cañas está em turnê pelo país com o show "Ana Cañas canta Belchior" em que interpreta canções do cantor e compositor cearense. No dia 23 de setembro ela estará em Manaus para um show com os maiores sucessos do cantor.

O show vai acontecer no Teatro Manauara e conta com grandes sucessos como "Coração Selvagem", "Como nossos pais" e "Alucinação". Os ingressos podem ser comprados no site baladaapp.com.br e custam de R$ 50 a R$ 75 mais taxas.