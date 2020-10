Hadna Abreu realiza nova exposição gratuita em Manaus

Manaus/AM - "Linhas do Tempo- De volta para casa"- É o título da mais nova exposição da artista visual Hadna Abreu, que estreia no dia 19 de novembro, às 19h, na "The Art Gallery"- Galeria de Artes do Instituto Cultural Brasil- Estados Unidos (ICBEU), localizado na Avenida Joaquim Nabuco, n.1286, Centro.

A primeira edição da exposição "Linhas do Tempo" ocorreu em 2013, na galeria do Largo, e de lá pra cá, já se passaram sete anos. E assim como na vida, as linhas do tempo, também se transformaram, mas a essência permanece: o amor que a artista guarda pelos Avós, sua maior fonte de inspiração, segue sendo alimentado, e crescendo cada vez mais.



"A exposição sempre esteve em meu coração, cada vez que alguém a citava, comentava e mencionava ou, até mesmo, me marcava em fotos com as obras, algo acionava em mim, precisei de sete anos para entender que o aviador (principal personagem, meu avô) não foi embora de vez, chegaria o dia de sua volta. Esta exposição é uma homenagem aos meus avós, e a todos do mundo que sempre cuidaram verdadeiramente de nós.", contou Hadna.

Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID/19), para que se evite aglomerações e possibilidades de contágio, o acesso à galeria, no dia do evento de lançamento e ao longo de todo o período disponível para visitação, será restrito a um total de 60 pessoas, com o uso obrigatório de máscaras ou outro equipamento de proteção individual, e agendamento prévio através do site do Icbeu.

A exposição permanece em cartaz na Galeria até 18 de Dezembro, com visitação disponível de segunda a sexta-feira, de 15h às 19h e aos sábados, de 09h às 12h, com acesso gratuito.