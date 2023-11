Festival Nema em Manaus terá shows de Armandinho e Banda Casulo

Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra em pontos físicos, nas lojas Via Uno dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular. Para compra online, a venda é realizada através do site ingressofly.com.

O destaque do festival é a realização da corrida show “Nossa Energia Move a Amazônia”, que promete agitar o público presente. Além disso, a trilha sonora fica por conta do cantor Armandinho e da Banda Casulo, que irão se apresentar em um espetáculo à beira da praia, criando uma atmosfera única e envolvente.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.