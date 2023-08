Festival Jungle Matsuri: celebração da cultura japonesa acontece neste final de semana em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O aguardado Festival Jungle Matsuri está de volta, marcando sua terceira edição no calendário cultural do Norte do Brasil. O evento, que celebra a rica cultura japonesa por meio de danças, performances e tradições, terá lugar no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, em Manaus, iniciando nesta sexta-feira (11) até domingo (13).

Considerado o maior Festival de Cultura Japonesa da região norte do país, o Jungle Matsuri oferece uma programação diversificada, incluindo apresentações musicais de artistas nipo-brasileiros renomados e destaque para a participação especial do YouTuber japonês Guti.

O festival é uma iniciativa da NIPPAKU-Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, com o apoio do Consulado Geral do Japão e da Fundação Japão.

Os horários de evento foram programados para atender a diversos públicos: na sexta-feira, o festival estará aberto das 18h às 22h; já no sábado (12), e no domingo, as atividades se estenderão das 10h às 22h. Essa programação ampliada busca oferecer mais oportunidades para que visitantes de todas as idades possam vivenciar as atrações do evento.

A ampla gama de atrações inclui apresentações de Taikô, danças tradicionais, um desfile e concurso de cosplay. Além disso, haverá exposições culturais, workshops sobre Mangá, Origami, Kirigami e Pixel Art, bem como atividades especialmente planejadas para crianças. Uma atraente praça de alimentação proporcionará aos participantes uma seleção variada de pratos da culinária japonesa e produtos diversos.

Uma novidade emocionante deste ano é a 1ª edição do Concurso de Anime Song Dance, que destacará apresentações ao vivo ou gravadas de músicas icônicas de animes, um elemento empolgante para os fãs da cultura pop japonesa.

11/8/2023 (sexta)

*Programação sujeita a alterações e ajustes

Horário / Atração

18h30 – Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko

19h00 – Cerimônia de Abertura

19h30 – Grupo Fuugakazan Taiko

20h00 – Painel com Olá Guti

20h30 – Show Musical Lisa Tonaki, Lié Shishido e Emili Airy

21h00 – Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko

21h30 – Bon Odori/Matsuri Dance

12/8/2023 (sábado)

Horário / Atração

12h00 – Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko

12h30 – Show musical Banda Kyuubi

13h00 – Desfile e Concurso de Cosplay

14h30 – Show musical: Diogo Miyahara

15h00 – Show musical Lisa Tonaki, Lié Shishido e Emili Airy

15h30 – Grupo Fuugakazan Taiko

16h00 – Orquestra Geek Jukebox

16h30 – Nippacats

17h00 – Show musical: Sérgio Tanigawa

17h30 – Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko

18h00 – Grupo Fuugakazan Taiko

18h30 – Bon Odori/Matsuri Dance

20h00 – Miss Nikkei Amazonas

13/8/2023 (domingo)

Horário / Atração

12h00 – Grupo Fuugakazan Taiko

12h30 – Show musical Banda Kyuubi

13h00 – Desfile e Concurso de Cosplay

14h30 – Show musical Lisa Tonaki, Lié Shishido e Emili Airy

15h00 – Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko

15h30 – Concurso Anime Song Dance

16h30 – Show musical: Diogo Miyahara

17h00 – Orquestra Geek Jukebox

17h30 – Nippacats/ Premiação Concurso Anime Song Dance

18h00 – Show musical: Sérgio Tanigawa

18h30 – Grupo Fuugakazan Taiko

19h00 – Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko

19h30 – Bon Odori/Matsuri Dance