Festival de Teatro da Amazônia inicia neste sábado em Manaus

Manaus/AM- Neste fim de semana, a 17ª edição do Festival de Teatro da Amazônia vai movimentar o Centro de Manaus, com espetáculos no Teatro da Instalação, Teatro Amazonas e Largo de São Sebastião. A programação tem acesso gratuito.

A abertura acontece neste sábado (7), às 19h, com o espetáculo convidado “No me toquen esse valse”, do Grupo Cultural Yuyachkani, do Peru, no Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, Centro). Pela primeira vez na capital amazonense, a companhia com mais de 50 anos tem um trabalho ininterrupto, de um teatro político, que dialoga com grandes questões e com dramaturgos como Augusto Boal e seu Teatro do Oprimido.

Segundo o presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Cleber Ferreira, vão ser duas grandes aberturas, tanto no Teatro da Instalação quanto no Teatro Amazonas. Ele explica que o festival tem o objetivo de ocupar todos os teatros da cidade e esta edição vem para ficar na memória afetiva de artistas e público.

No domingo (8), às 10h, tem o início da Mostra não competitiva Ednelza Sahdo, com o espetáculo “Vida Seca”, da Cia Manipuladora de Formas ETC e Tal (SC); no Teatro Amazonas. Às 17h, tem abertura da Mostra Jurupari no Largo São Sebastião, tem “O Bode Quer”, de Evan Teixeira, do Ceará. De volta ao Teatro Amazonas, também pela Mostra Ednelza Sahdo, às 19h, vai ser apresentado “Hamlet Cancelado”, de Vinícius Piedade, de São Paulo.

O evento foi contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e apresentado pelo Nubank, com o apoio da WEG e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A realização é do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura e pela Federação de Teatro do Amazonas.