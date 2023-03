Exposição de bonecos japoneses encerra neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A exposição “Ningyō: Arte e Beleza dos Bonecos Japoneses”, inaugurada no dia 1º de março, no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), avenida Eduardo Ribeiro, Centro, se encerra no sábado (25), após 25 dias em exibição para os visitantes do espaço cultural. A visitação acontece de terça a sábado, das 9h às 17h, e ainda dá tempo de conferir.

A mostra chega a seus últimos dias tendo sido visitada por aproximadamente mil pessoas, e apresenta os diversos aspectos dos bonecos japoneses, uma parte indispensável da cultura do Japão há mais de 200 anos. Para isso, a mostra é dividida em quatro seções que representam os principais usos dos bonecos pelos japoneses: “Ningyō como forma de oração pelo crescimento das crianças”, “Ningyō como obra de arte”, “Ningyō como arte folclórica” e “Disseminação da cultura Ningyō”.

Itinerante, a exposição passou pelo Chile antes de chegar ao Brasil. Em território nacional, os bonecos já foram expostos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. De Manaus, a exposição volta a São Paulo, de onde segue para Roma, na Itália.

O cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino, ressalta que o Amazonas sempre apoia as atividades culturais do consulado. “É um importante parceiro do Japão. Sem sua valiosa colaboração, não poderíamos realizar este evento. O formidável estado do Amazonas e a encantada cidade de Manaus têm relações muito estreitas com o Japão”, disse o cônsul, que enumerou alguns fatos que comprovam a proximidade.

“Esse estado tem uma comunidade nikkei (descendentes de japoneses) com uma história de cerca de 100 anos, contando com aproximadamente 30 mil descendentes de japoneses. Há mais de 40 empresas japonesas atuando na Zona Franca de Manaus. Além disso, pela iniciativa do Governo do Amazonas, Manaus é considerada a cidade mais ativa do Brasil para o ensino da língua japonesa”, disse o cônsul, ao elencar os motivos pelos quais a exposição desperta o interesse dos manauaras.