Espetáculo musical 'A Bela e a Fera' traz magia dos contos de fadas para Manaus

Manaus/AM - A magia dos contos de fada sairá das páginas dos livros direto para os palcos manauaras em abril. “A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical” vai trazer ao palco do Studio 5, na Zona Sul, uma releitura dos maiores clássicos de animação do cinema no dia 30 de abril.

Baseado no conto francês, “A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical” conta a história de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente.

Com orquestra e elenco experiente que atua, dança e canta 100% ao vivo, o espetáculo conta com a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Quem assina a direção musical é o maestro Eduardo Pereira. Por sua vez, as coreografias são de Tatiana Abbiati. A direção de elenco é de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maceió, Joinville, Natal, Porto Alegre, Fortaleza, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, entre outras. Também foi para além das fronteiras brasileiras, com turnê no Uruguai e na Argentina. Em 3 anos, 250 mil pessoas foram impactadas pelo “A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical”.

Ingressos

Realizado pela MB Eventos, o show terá duração de 80 minutos. A classificação é livre, porém será obrigatória a apresentação de carteira de Vacinação contra a Covid-19 (2ª dose ou dose única) no local.

O 1º lote de ingressos já está à venda nas lojas Ramsons do Shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma. Para quem optar por comprar online, eles estão sendo disponibilizados no site https://shopingressos.com.