Djidja Cardoso deixa posto de Sinhazinha do Garantido

Didja Cardoso não será mais a Sinhazinha do boi Garantido, o anúncio foi feito por ela no Instagram. No texto ela conta que realizou um sonho de infância por cinco anos.

Está é a primeira troca de itens individuais feita desde que Antônio Andrade assumiu a presidência do boi da baixa.

Em comunicado divulgado nas redes sociais a diretoria diz que são tempos de renovação. Confira na integra:

COMUNICADO

Nação vermelha e branca, a vida é feita de ciclos e a cada sopro dos ventos da mudança, as flores da renovação florescem para nos dizer que vem uma nova estação. Esse vento sopra agora sobre o item Sinhazinha da Fazenda. Por missão cumprida se retira de cena Dilemar Cardoso, carinhosamente conhecida como “Djidja”.

Seu bailado singelo, o voar de seus cabelos e a leveza de seu sorriso entraram para a história do Garantido e do Festival Folclórico de Parintins. Djidja, sua performance como atriz no palco do nosso grande espetáculo é a moldura emocional que iremos guardar na íris de nossas memórias. Você sai, mas fica a glória. Muito obrigado por cuidar do Garantido, eterna menina da fazenda.

“Muito obrigado!” diz a nação vermelha e branca.