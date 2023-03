DJ amazonense Rafa Militão ganha projeção nacional

Manaus/AM - No rol de artistas amazonenses da atualidade que conquistaram projeção nacional, a DJ, rapper e produtora cultural, Rafa Militão, colhe os frutos neste ano e vive uma carreira em ascensão. Com os primeiros passos da carreira dados no coral infantil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, aos cinco anos de idade, ela se aprofundou nos estudos até descobrir o ofício.

O Liceu, uma das primeiras escolas públicas de artes da região Norte, completa 25 anos de atuação na capital amazonense e 10 anos no município de Parintins.

Anualmente, uma média de 5 mil alunos são matriculados nos cursos do Liceu da capital, incluindo a sede que funciona no Sambódromo e as unidades dos Centros Estaduais de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova; Magdalena Arce Daou, no Santo Antônio e no Centro de Convivência do Idoso (Ceci), na Aparecida.

Para Rafa Militão, o incentivo aos estudos no segmento artístico, vindo da família e o apoio do Liceu Claudio Santoro, foram essenciais para construção de uma base promissora na carreira. “Consegui identificar no ofício muito mais que uma renda, mas sim, uma oportunidade para que outras pessoas também pudessem ter a mesma experiência e oportunidade que tive na música”, disse a DJ, que durante sete anos se dedicou ao coral infantil da instituição.

"Por mais que, com o passar dos anos, eu não tenha continuado (no Liceu), a faisquinha da primeira experiência no palco já estava acesa, de cantar com um público e das apresentações nos teatros", acrescenta a artista.

Carreira promissora - Nascida na zona sul de Manaus, no bairro da Betânia, Rafa Militão se considera “uma multiartista que carrega a potência que é ser uma mulher amazônida e que dedica o talento e persistência para provar aos jovens do Amazonas, que é possível viver da arte”.

Atualmente Militão vive uma ponte área constante entre Manaus e o Rio de Janeiro, onde participa de diversos eventos culturais nas comunidades e casas de shows cariocas. Recentemente esteve no Epicentro Festival, um evento feito somente com mulheres do bairro de Madureira, reduto da música popular no Rio de Janeiro.

Destaque também para a versão de autoria de Rafa Militão para o single “Sou Má”, uma parceria de Ludmilla com as irmãs Tasha e Tracie. Os versos compostos pela amazonense ganharam elogios públicos de Ludmilla, que compartilhou em suas redes sociais comentários exaltando as rimas e a versão de Rafa Militão para a música.

No ano passado, Rafa se consolidou como um dos nomes mais promissores da cena musical amazonense, participando de grandes eventos na cidade, ganhando destaque nacional, ao tocar no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, na capital carioca.

Ainda no Rio de Janeiro, a artista também esteve presente no Festival Kilariô, onde sua trajetória musical encontrou inspiração e conexão na ancestralidade. Na mesma programação estiveram artistas como Lexa, Pabllo Vittar, Glória Groove, Wesley Gonzaga, entre outros nomes consagrados do pop e do funk.