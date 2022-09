Confira a programação completa da 4ª edição do Festari

Manaus/AM - O "Festival Altamente Recomendável à Infância" (Festari) está de volta em sua quarta edição, com uma programação recheada de atrações nos cinco dias de evento e acesso gratuito, terá início no próximo dia 07 e vai até o dia 11 de setembro.

Entre as atrações do Festival estão: performances artísticas, espetáculos nacionais e locais, além de ações interativas.

O encontro cultural importante já consolidado na capital amazonense, o Festival retorna mais maduro, segundo o criador e curador do projeto, o cenógrafo, diretor e produtor cultural, Tércio Silva. “O mundo mudou, o Brasil virou de cabeça pra baixo e a Semana Altamente Recomendável à Infância respirou fundo e se transmutou em mil. Nascido com a missão de enriquecer culturalmente o público, agora o evento – sob a sigla Festari – pulsará numa fase mais madura, facilitando a vida de quem quer conhecer, ver, ouvir, sentir, experimentar e fazer parte do que não é lugar-comum, mas tem lugar”, destaca.

De acordo com Tércio, que também é dos fundadores do Buia Teatro, a proposta é ampliar o alcance da democratização desse projeto de grande êxito, visando proporcionar o contato com diversas linguagens artísticas ao público infantil e jovem.

Principais Atrações

Durante os cinco dias, o projeto voltado para infância será repleto de apresentações, oficinas, seminários, lançamento de livros, que irão acontecer em três espaços culturais da cidade, localizados no Centro Histórico de Manaus: Buia Teatro, Teatro Amazonas e Centro Cultural Palácio da Justiça.

Dentre as atrações, se destaca o espetáculo carioca, Vamos Comprar um Poeta com direção de Duda Maia, com apresentações nos dias 10 e 11 no Teatro Amazonas, e o Cena Expandida (que convida um artista de renome nacional para montar um “Esboço Cênico”).

Nesta nova edição, o convidado é o artista argentino Gustavo Kurlat, que assina a trilha sonora da animação brasileira “O Menino e o Mundo”, indicada ao Oscar de “Melhor Filme de Animação” em 2016.

Ao lado de Tércio Silva, o compositor, escritor, dramaturgo e diretor musical irá se debruçar sobre o texto da paulistana Christiane Rohrig, “Bertoldo, o tubarão que queria ser gente”, para criar uma obra teatral, cujo processo será acompanhado ao vivo pelo público.

De acordo com o sócio-fundador do Buia Teatro, toda essa programação especial do Festari tem a missão de valorizar a cultura para crianças. “Na Região Norte, a programação cultural voltada para elas ainda é incipiente, mesmo com a grande demanda do mercado infanto-juvenil. E o Festari nasceu com esse propósito. É um evento de grande êxito que proporciona ao público infantil e à família o contato com as mais variadas linguagens da arte”, salienta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA PROGRAMAÇÃO – FESTARI 4ª EDIÇÃO.

Dia 07/09 – Programação FESTARI – Esboço Cênico (AM/BA) – Estudo 1 – Bertoldo, o tubarão que queria ser gente / 19h / Duração: 40 minutos / Faixa Etária Livre

Sinopse: Um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a capturar e aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar pacificamente e felizes para dentro de sua boca. O professor Alguém e um peixinho esperto percebem o risco e tentam alertar os peixes para não caírem na armadilha.

Dia 08/09 – Programação FESTARI – Esboço Cênico (AM/BA) – Estudo 1 – Bertoldo, o tubarão que queria ser gente / 19h / Duração: 40 minutos / Faixa Etária Livre

Sinopse: Um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a capturar e aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar pacificamente e felizes para dentro de sua boca. O professor Alguém e um peixinho esperto percebem o risco e tentam alertar os peixes para não caírem na armadilha.

Dia 09/09 – Programação FESTARI - Espetáculo (AM) - Enxergando o Invisível – 20h / Duração: 75 min. / Faixa Etária: Livre



Sinopse: Neneca de Beauvoir precisa resolver uma missão muito importante! Ela se chama h1035.5! Com ajuda de um dispositivo universal e seu fiel assiste " Robson", ela embarca em aventuras que só quem enxerga além do que os olhos podem ver conseguem resolver. Quer embarcar nesse sonho com a gente



Dia 10/09 – Programação FESTARI – Espetáculo (RJ) - Vamos Comprar um Poeta – 20h / Duração: 55 min. / Faixa Etária: Livre



Sinopse: Uma menina esperta e curiosa que gosta de entender o sentido das coisas. Um menino que adora fazer contas. Um pai que só pensa em lucrar e uma mãe que organiza todos os dias os trabalhos domésticos. O que acontece quando um Poeta chega para morar com essa família? Observar borboletas, criar poemas e aprender a dar abraços são algumas pérolas da nossa história. Um musical infantojuvenil que fala de invenção, amizade e despedida.





Dia 11/09 – Programação FESTARI – Espetáculo (RJ) - Vamos Comprar um Poeta – 19h / Duração: 55 min. / Faixa Etária: Livre



Sinopse: Uma menina esperta e curiosa que gosta de entender o sentido das coisas. Um menino que adora fazer contas. Um pai que só pensa em lucrar e uma mãe que organiza todos os dias os trabalhos domésticos. O que acontece quando um Poeta chega para morar com essa família? Observar borboletas, criar poemas e aprender a dar abraços são algumas pérolas da nossa história. Um musical infanto juvenil que fala de invenção, amizade e despedida.