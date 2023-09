Companhia apresenta espetáculo de dança gratuito no T5 em Manaus

Com cores vibrantes, o espetáculo apresenta ao público manifestações culturais latino-americanas presentes no Chile, Peru e Brasil. A apresentação desta segunda-feira marca o encerramento do evento, que já passou por outros dois terminais de ônibus de Manaus.

Manaus/AM - A Panorando Cia e Produtora apresenta o espetáculo de dança 'As Cores da América Latina' no Terminal 5 (T5), Zona Leste de Manaus, nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023. A apresentação ocorre a partir das 17h.

