'Circuito +Cultura' terá programação gratuita do Dia dos Pais em Manaus

Manaus/AM - O Circuito +Cultura deste domingo (14) traz uma programação cultural para toda família neste Dia dos Pais. O projeto oferece ao público 276 apresentações e oficinas gratuitas em mais de 80 dias de programação nos espaços culturais do estado.

O Largo de São Sebastião recebe, das 17h às 19h, show musical com a banda Geniais, além da Trupe Animação Fantasy Mascote, que vai alegrar os pequeninos.

A programação ainda traz, para os frequentadores do Parque Rio Negro, a apresentação circense de cinco artistas palhaços. A banda Black Marialva também estará no parque com muita música boa. As atrações vão das 17h às 19h.

Para encerrar o domingo dedicado aos pais, o Circuito +Cultura apresenta o espetáculo de teatro “O Homem é um Homem”, com entrada gratuita, às 19h, no Teatro da Instalação. Já no Teatro Gebes Medeiros, a cantora Luli Braga traz o repertório de voz e violão, a partir das 19h, com entrada gratuita.

HORÁRIOS:

• Largo São Sebastião, a partir das 17h

• Parque Rio Negro, a partir das 17h

• Teatro Gebes Medeiros, às 19h

• Teatro da Instalação, às 19h

LOCAIS:

• Largo São Sebastião, rua Dez de Julho, Centro

• Parque Rio Negro, rua Beira Mar, 121, São Raimundo

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro

• Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, s/nº - Centro