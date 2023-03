CineMaterna exibe Homem-Formiga 4 para mamães e bebês em Manaus

Para isso, as 10 primeiras mamães que chegarem 30 minutos antes do início do filme, ganham cortesia.

Manaus/AM - O projeto CineMaterna vai exibir esse mês em sessão especial para mamães e bebês, o filme "Homem-Formiga e a Vespa - Quantumania", o terceiro da saga do super-herói da Marvel. A sessão acontece nesta terça-feira (21), às 14h, na Cinépolis do Shopping Ponta Negra. Nas sessões especiais, o público encontra um ambiente de cinema preparado e adaptado para receber os bebês de até 18 meses e seus acompanhantes. O som é mais baixo, o ar-condicionado é suave, há trocadores de fraldas dentro das salas, o ambiente é levemente iluminado e tem um tapete especial na primeira fila.

