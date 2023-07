Cidade Do Jazz encerra programação neste fim de semana no Largo São Sebastião

Manaus/AM - O projeto Cidade do Jazz chega a sua fase final, e para encerrar as suas atividades com chave de ouro irá presentear o público com três grandes shows, que acontecerão, neste fim de semana, no Largo São Sebastião, localizado no centro de Manaus, próximo ao Teatro Amazonas.

O evento faz parte das ações do projeto Cidade do Jazz, que está em sua terceira edição, e tem o objetivo de popularizar o Jazz entre os amazonenses, com ações descentralizadas e acessíveis ao público.

Sobre a ‘Experiência Jazz’

O objetivo da ação é conduzir o público a uma verdadeira viagem ao mundo de origem do Jazz, de forma orgânica e imersiva.

A exposição homenageia três grandes mulheres do mundo do Jazz: Billie Holiday (1915-1959), Ella Fitzgerald (1917-1996) e Nina Simone (1933-2003). Além de conhecer a história de vida e carreira de cada uma dessas divas do Jazz, o público poderá se ver em um cenário que remete ao período de ouro do gênero, como se estivesse em um show das três homenageadas.

A ação seguirá até o dia 30 de julho, com horário de funcionamento de 17h às 22h. Não será necessário marcar hora ou se inscrever, todos que passarem pelo Largo poderão ter acesso aos dois contêineres que compõem a atividade.

Shows deste fim de semana

A primeira artista a subir ao palco da ‘Experiência Jazz’, no dia 28, às 19h, é a cantora Quézia Neves, interpretando clássicos de Nina Simone, a pianista, cantora e ativista norte-americana que foi uma das primeiras artistas negras a ingressar na renomada Escola de Música de Juilliard, em Nova Iorque.

A segunda noite de show, dia 29, é dedicada a Billie Holiday, que ficou famosa pela música-protesto “Strange Fruit". Ela será interpretada pela cantora amazonense Márcia Siqueira, que também sobe ao palco do projeto às 19h.

“Eu tive contato com a Billie Holiday muito cedo, na minha história. Adquiri uns vinis e vieram dois da Billie Holiday. E foi paixão imediata, porque é uma voz diferente, tem uma sonoridade muito particular. Aquilo me chamou muita atenção. Desde aí eu não parei mais de escutá-la”, conta Siqueira, que já fez um tributo a Billie em 2003.

No setlist para o palco do Cidade do Jazz, no dia 29, Márcia irá apresentar versões diferentes de músicas como ‘Caminho de Rio’ e ‘O Amor Está no Ar’, que já virou um clipe especial dela na primeira edição do projeto, no ano de 2020.

Ella Fitzgerald será a homenageada que encerra a programação do Cidade do Jazz 2023, no dia 30, às 18h. A artista escolhida para interpretá-la é a cantora Aline Fagan. Aline, inclusive, chegou a gravar um clipe para a primeira edição do projeto: a música ‘Summertime’, um clássico na voz de Ella.

A canção também faz parte do repertório de Fagan para sua apresentação do domingo (30), mas com um diferencial: O toque amazônico! O arranjo da música será um mashup com a composição regional ‘Amazonas Moreno’, do grupo Raízes Caboclas.‘What a Difference a Day Made’, ‘Cry Me a River’ e ‘All of Me’ também fazem parte do setlist da cantora.

Apoio

O projeto Cidade do Jazz é uma realização da Fundação Rede Amazônica (FRAM), e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (SEC-AM) e dos parceiros: Supermercados DB e Apa Móveis.