Chef amazonense Natália Miranda concorre a ‘Oscar' da gastronomia

Manaus/AM - A Chef amazonense Natália Miranda está entre os indicados ao "Oscar" da gastronomia brasileira. O prêmio Nacional Dólmã, abriu votação online para premiar um chef representante de cada estado do país.

Natália foi indicada por um dos embaixadores do prêmio. “Criei um prato inspirado no ditado: quem come jaraqui não sai mais daqui. Quero representar meu Amazonas, a gastronomia que eu carrego no peito!”, disse.

Formada em Gastronomia, a chef é uma defensora da culinária indígena, base da gastronomia amazonense e destaca a importância de resgatar a regionalidade no comida. Ela conta que começou a cozinhar profissionalmente aos 17 anos no Tambaqui Nativo, empreendimento do seu pai. “Em 2014, ainda estudante de gastronomia apresentei para o chef Edu Guedes, meu primeiro prato autoral: a Lasanha Caboquinha. Ele comeu pela primeira vez o nosso tucumã”, contou.

O objetivo do Prêmio Nacional Dólmã é reconhecer e valorizar a dedicação dos profissionais que se destacam na área gastronômica. Ainda pelo Amazonas, concorrem os chefs José de Souza Lima e Naifon Lima. Para participar da votação, acesse: https://pt.surveymonkey.com/r/votacaointernautaschefsestaduais2022

A votação vai até o dia 11 de agosto, às 23h 45m, horário de Brasília. O resultado final dos Chefs premiados na categoria estadual serão anunciados no dia 12 de agosto durante a realização da Cerimônia Dólmã Amapá 2022.