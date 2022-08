Espetáculo 'Acordes Visuais' reúne artistas cantando Rui Machado no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Rui Machado, artista plástico e compositor amazonense, comemora seus 40 anos de carreira nas artes plásticas e 25 anos compondo, em evento que vai celebrar sua contribuição para a cultura artística amazonense. O “Acorde Visuais” é um espetáculo musical que reunirá amigos e companheiros da arte, fãs e admiradores de sua carreira, no dia 18 de agosto, às 20h, no Teatro Amazonas.

O show conta com composições musicais de Rui Machado, que serão interpretadas por Márcia Siqueira, que convidou grandes artistas para o momento. Além de Siqueira, sobem ao sagrado palco do Teatro Amazonas, David Assayag, Lucilene Castro, Mailson Mendes e Valdo Cavalcante, acompanhados da Amazonas Filarmônica, regida pelo Maestro Marcelo de Jesus.

“Nós começamos uma parceria em 97 quando eu retornei do Nordeste. Conheci o Rui por meio do Sidney Rezende. Eles estavam com uma música que tinha acabado de sair do forno, “Amor romântico” uma toada romântica”, revelou Márcia. “Nossa amizade foi crescendo, fui conhecendo outras canções, participando de festivais e, passamos uns anos, produzimos um disco só com canções do Rui e parceiros, que lancei em 2007. Ficamos nessa conversa de que precisávamos fazer um show e esse momento chegou, uma data muito importante, comemorativa de todo esse trabalho lindo que o Rui faz”, disse Siqueira.

Siqueira, conta, ainda, que os convidados têm essa proximidade musical com Machado e gravaram suas canções. Para além de um show, “Acordes Visuais” celebra a longa amizade e parceria entre o artista plástico e os artistas convidados. Valdo Cavalcante contou: “É uma grande honra poder fazer parte do evento com esses artistas tão maravilhosos, que enaltecem a nossa arte. Será uma felicidade imensa compartilhar esse momento mágico com o público e poder somar com as lindas obras do nosso querido Rui Machado”.

Lucilene Castro, uma das companheiras nessa caminhada artística de Machado, se diz honrada em fazer parte do momento. “Sou fã do Rui a muito tempo, principalmente de sua obra musical, já gravei algumas composições dele e, para mim, está sendo um prazer participar dessa comemoração, onde vou cantar uma música que já tive oportunidade de gravar e que canto sempre em meus shows, “Navegante do Folclore” toada do Caprichoso. É um prazer participar dessa comemoração, desse marco histórico na vida do Rui e certamente será um trabalho lindo”, disse Castro.

Acordes Visuais

Além do espetáculo musical gratuito, um dia após Machado completar mais um ano de vida, a programação conta com exposição de quadros no hall e um vídeo que ficará disponível nas redes sociais de Rui Machado, além disso, quem não puder estar presente, o evento será transmitido pela TV Encontro das Águas.