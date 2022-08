Show de Xamã e Projota em Manaus é adiado

Dono do hit "Malvadão 3", Xamã é um dos rappers em ascensão e que vem ganhando grande destaque com três álbuns lançados, Pecado Capital (2018), O Iluminado (2019) e Zodíaco (2020), a maior musica do álbum em questão de visualizações é "Escorpião". Já Projota, vai animar o público com os grandes sucessos como “Muleque de Vila”, “Rezadeira” e “Mulher”.

Manaus/AM - Programado para o dia 17 de setembro, o show de Xamã e Projota em Manaus foi adiado. Em nota, a organização esclarece que problemas de logística impossibilitaram a realização do show, que agora vai acontecer no dia 26 de novembro. Os ingressos que já foram adquiridos, serão válidos para o evento na nova data.

