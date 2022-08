Show de Roberta Miranda ocorre neste sábado em Manaus

Roberta Miranda é considerada a "Rainha do Sertanejo" e foi responsável por revolucionar a música sertaneja ao incrementar a presença feminina no estilo musical.

Manaus/AM - A cantora Roberta Miranda se apresenta hoje em Manaus. A apresentação vai acontecer no Studio 5 às 21h, os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos através do site baladas.com.br e custam de R$ 50 na pista, R$ 80 na área VIP e mesas de 600 e 500 reais.

