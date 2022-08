Domingo tem aulão de dança gratuito com Daniel Saboya em Manaus

Saboya vai lançar o projeto "Transformar", o maior evento de dança ao ar livre do Amazonaas e convidou o público para participar do evento que ocorrerá das 17h às 22h.

Manaus/AM - O bailarino e coreógrafo Daniel Saboya volta em Manaus com um aulão de dança gratuito neste domingo (7), no Espaço Via Torres, na avenida das Torres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.