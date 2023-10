Casarão de Ideias apresenta exposição 'Monocromia' e show de Paulinho Kokay

Manaus/AM - Dando continuidade às atividades após chamada pública para ocupações artísticas promovida pelo Casarão de Ideias, o espaço recebe, nesta quarta-feira (04) e nesta sexta-feira (06), a exposição ‘Monocromia: Um Mundo de Poucas (e algumas) Cores’, de Gio D’Ângelo, e o show ‘Envelhecência’, do cantor Paulinho Kokay, respectivamente.

Localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, zona sul de Manaus, a mostra ‘Monocromia’, que fica em cartaz até o dia 8 de outubro, sempre a partir das 15h e com entrada gratuita, é uma coletânea de obras de arte em preto e branco, de modo que mostram representações de um mundo onde as cores muitas vezes não estão presentes, visto que as obras transparecem a ideia de memórias pretéritas.

Gio é biólogo pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e mestrando em Entomologia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), e por essa razão suas obras apresentam viés biológico, contendo muitos itens de fauna e flora Amazônica, dando enfoque aos insetos, seus organismos de pesquisa e trabalho. Além da fotografia, Gio também utiliza técnicas artísticas como nanquim, aquarela e giz pastel oleoso.

Música

Na sexta-feira, a partir das 19h30, na Sala Multiuso do CCCI, o cantor Paulinho Kokay apresenta o show ‘Envelhecência’. A entrada custará R$ 30, por pessoa. A apresentação, que terá duas horas de duração, contará com um repertório repleto de canções autorais e músicas que fazem parte de sua trajetória, além de poemas e histórias. Tudo alinhavado para contar sua história de 38 anos de profissão.

Kokay iniciou sua carreira em 1985, na banda Estado de Coma, tocando contrabaixo. O grupo era formadO por amigos do Ensino Médio, que se juntaram para tocar em um baile de formatura. O show foi tão eletrizante que a banda resolveu continuar. Como compositor, participou e foi premiado duas vezes no Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) e no Festival Universitário de Música. Em 1993, atravessou as fronteiras do estado, participou e venceu o 1º Festival Canto de Minas, em Passa-Quatro (MG). Em 2015, deixou de tocar profissionalmente na noite, se apresentando eventualmente em bares e restaurantes, em ocasiões especiais.