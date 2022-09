Cantor Jão posta foto em Manaus para show no Passo a Paço; veja horário

O evento será realizado nas imediações do Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, e entrada é gratuita.

Manaus/AM - O cantor Jão, uma das atrações nacionais do "#SouManaus Passo a Paço 2022", que ocorre neste sábado (3), já está em solo manauara. Ele postou uma foto no Instagram prometendo um show lindo marcado para 22h40.

