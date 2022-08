'BTS Day' terá concurso de dança e feira de artigos coreanos em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (27) acontece a 2ª edição do « BTS Day », evento de dança com competições solo e em grupo covers no Studio 5 Mall. O evento, que acontece das 12h às 17h no salão do centro de compras, conta com uma feira com 13 stands de artigos coreanos e tem entrada gratuita, mas as vagas são limitadas.

Como participar

O evento é totalmente gratuito e com vagas limitadas. O link para acesso é: https://www.sympla.com.br/evento/studio-kpop-edicao-bts-day-manaus-2022/1676619?lang=PT. Mais informações estão disponíveis no site do Studio 5

Concurso de dança Solo e Grupo

A edição contará com concurso de dança em grupo e solo. As músicas usadas na competição devem ser do grupo BTS. Para participar, os interessados podem se inscrever aqui. Já o edital está disponível neste link.

Venda de kits

A organização do evento realizou a venda de kits com brindes exclusivos para o “BTS Day”. O ingresso estava disponível no site Sympla, mas os bilhetes já esgotaram.

Stands confirmados para o “BTS Day”:

Lina Of World

Moonchild BR

Loja Elysium

ST Nails Arts

Misul K Store

Stanit! Studio

Red Stone Story

Army Store OT7

Acessórios da sofia

Gui Arts

My Time K-Store

Programação do “BTS Day”

11h30 – Credenciamento

13h – Atividades + sorteio

Gincanas

Sorteios

Interações com público

13h50 – Concurso de Dança

Dance cover group

Dance cover solo

15h30 – Random play dance BTS

16h15 – Projeto nacional BTS DAY

16h30 – Resultado do Concurso

Sorteio do álbum – Permission to Dance

17h – Encerramento