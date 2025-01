Bloco do Eu Acompanhado faz 'carnaval alternativo' em Manaus

Manaus/AM - A diversão está garantida neste Carnaval com a primeira edição do "Bloco do Eu Acompanhado", que promete agitar o Condado Pub no dia 22 de fevereiro, a partir das 21h. Com uma proposta animada para o público que curte um som mais alternativo, o evento oferece uma promoção imperdível: leve um acompanhante e pague apenas 50% do valor do ingresso.

Bloco do Eu Sozinho? Aqui não! A festa será um prato cheio para os fãs de Los Hermanos, com um especial sob o comando da banda Gravidade Zero, e ainda um especial de Esteban Tavares, com o som da Fragmento, além da presença da banda Não Existe Saudade em Inglês, trazendo muita música autoral para a festa.

Mais informações e vendas pelo WhatsApp: 92995350862 - Falar com Deeryck Hodoffo.