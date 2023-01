Bloco do Axerito comanda a folia no sábado de Carnaval em Manaus

Manaus/AM - No dia 11 de fevereiro o Axerito vai promover a 5ª edição do “Bloco do Axerito”, que vai reunir shows das atrações mais pedidas pelos amigos e frequentadores do bar. O evento vai acontecer no Espaço Via Torres, a partir das 17h, com acesso gratuito.

Na programação, Kelton Piloto faz o melhor do pagode e samba; depois o sertanejo John Veiga apresenta um repertório especial para o bloco; na sequência Vanessa Auzier chega com muito axé e swingueira. Dando continuidade à festa, tem Xiado Eletrizado com sucessos de vários gêneros em ritmo de Carnaval; Meu Xodó com forró e, fechando a noite, Uendel Pinheiro com muito samba e pagode. Nos intervalos, a DJ Layla Abreu comanda as picapes.

A produção do evento fica por conta do DJ Evandro Júnior, que destaca as novidades da estrutura. “Vamos montar um palco grandioso. O projeto conta com uma superestrutura que permite fechar espaços para quem deseja curtir os shows com amigos em áreas em cima do palco. Quem optar por esses espaços, vai conseguir interagir com os artistas e ter uma experiência diferente”, afirma Evandro.

Espaços exclusivos - O acesso ao “Bloco do Axerito” é gratuito, mas quem preferir, pode curtir a festa na área VIP ou nos camarotes, ambos com entradas e banheiros independentes. A Área VIP fica na frente do palco; já os camarotes ficam nas laterais, no mesmo nível do palco e com acesso a área de backstage.

Os ingressos já estão à venda no Axerito (Rua Tirza Carvalho, 40, esquina com Guilherme Paraense - Adrianópolis) no valor de R$ 50 (área VIP, primeiro lote) e R$ 70 (camarote, primeiro lote). Quem compra antecipado, ganha copo e abadá do evento.

Customização - Para comodidade dos clientes, o Axerito também dispõe de um serviço para customização dos abadás. O “Espaço Folia” começa a funcionar nesta quarta-feira (1º), sob o comando do Ateliê Santa Cris e Cris Decoflor, com customização e venda de acessórios. Entre os serviços oferecidos estão ajuste, corte, costura, modelagem e decoração da peça.

“Além dos cortes diferenciados, fazemos aplicação de lantejoulas, montagem de ombreiras. De acordo com a solicitação da cliente, transformamos o abadá em peça única”, comenta a estilista Cris Batista. “Montamos tudo na hora, o serviço simples (corte, costura e modelagem) demora, em média, 30 minutos. O valor varia de acordo com a complexidade da montagem da peça e uso de produtos”, pontua.

Já a Cris Decoflor vende acessórios que podem complementar o look: brincos e enfeites de cabeça (casquetes, tiaras).



Confira a programação do bloco:

17h - Kelton Piloto

19h - John Veiga

21h - Vanessa Auzier

23h - Xiado Eletrizado

1h - Meu Xodó

3h - Uendel Pinheiro

Intervalos: DJ Layla Abreu



SERVIÇO

Bloco do Axerito 2023

Quando: 11 de fevereiro, sábado magro de Carnaval, a partir das 17h

Onde: Espaço Via Torres - Avenida das Torres

Quanto: Acesso Pista gratuito

R$ 50 (área VIP, primeiro lote) e R$ 70 (camarote, primeiro lote). Quem compra antecipado, ganha copo e abadá do evento

Informações: (92) 98287-0001 e 99201-1818