Amazonenses brilham ao lado de atores coreanos em filme internacional

Manaus/AM - A atriz amazonense Lucila Melgueiro e o ator mirim Juan Kaleb participaram das gravações do filme coreano The Archers of the Amazon (Arqueiros da Amazônia) que aconteceram na Aldeia Cipiá, próximo a Manaus. A presença dos protagonistas coreanos Ryu Seung Ryong e Jin Seon Kyu na capital repercutiu nas redes sociais.

“É uma grande responsabilidade! Eu me preparei muito para este trabalho, até porque não é só o meu nome que estou levando, mas do Amazonas e do Brasil. É o máximo ter uma amazonense de raiz indígena em um trabalho internacional como esse”, disse Lucila que interpreta Jaare. “É minha primeira vez atuando e ao lado de feras internacionais do cinema. Não tenho palavras para descrever o que eu sinto. Ter essa experiência foi surreal e tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas”, finaliza.

Lucila conta que deve dar continuidade à carreira de atriz e que a experiência internacional corroborou para a escolha. Natural de São Gabriel da Cachoeira, ela dividiu as telas com um conterrâneo: o ator mirim Juan Kaleb, de apenas 8 anos, que interpreta um pequeno guerreiro chamado Tao.

Juan trabalhou bastante, mas também se divertiu ao longo das filmagens. Assim como Lucila, ele deve seguir a carreira de ator. “Eu sou da cidade mais indígena do Brasil e quero que outras crianças se inspirem a atuar”, destaca.

A produtora de elenco e atriz amazonense, Bitta Catão, foi responsável pela indicação e preparação dos atores para os testes. Mesmo sendo o primeiro trabalho no audiovisual, os artistas foram elogiados pela produção do filme.

“Quando recebi as informações sobre os personagens preparei os dois para os testes, a Lucila e o Juan. Eles foram esforçados e dedicados tanto que conquistaram os papéis, mesmo disputando com diversas pessoas. Tive uma preocupação em relação ao Juan que estava em São Gabriel da Cachoeira e precisava vir para Manaus, conversei com a primeira dama Priscilla Ambrósio que encaminhou a demanda para a Secretaria de Cultura e nós tivemos o apoio para trazer o ator. Foi essencial o auxílio da prefeitura do município para que o Juan realizasse o seu sonho e iniciasse sua carreira internacional”, informa.

Sinopse

Produzido pela produtora coreana Rod Films, o filme narra a história de um treinador da seleção nacional da Coréia do Sul, de tiro e arco, que sofre um acidente na Amazônia. A estreia do longa está prevista para 2024.