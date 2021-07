Afonso Rodrigues apresenta clássicos do rock neste fim de semana

Manaus/Am - O cantor Afonso Rodrigues apresenta uma noite de clássico do rock. Com animação e boa música ele sobe ao palco nesta quinta-feira (29), no Luar de Uaicurapá (rua Rio Madeira, 452, Vieiralves). O show inicia às 19 horas e couvert custa R$ 15 (por pessoa).

Com um repertório que destaca hits nacionais e internacionais, de bandas como “Jeremy”, “Black” e “Last Kiss”, da Pearl Jam, “Like a Stone”, do Audioslave; “Cara Estranho”, “Todo Carnaval Tem Seu Fim”, consagrada pela banda Los Hermanos, entre outras.

Afonso Rodrigues também interpretará hits de Raul Seixas, Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii e outros. Mais para o final do show, ele apimenta o repertório para fazer o público cair na pista.

“Cada apresentação é única. Conforme a energia do público vou adaptando meu repertório. Só não pode ficar parado. A noite é para diversão”, conta o cantor.

Afonso Rodrigues já na estrada musical há 30 anos, muitos dos quais passou a atuar no circuito musical de Manaus. Ele possui um CD gravado, intitulado “Tática de Guerrilha”, lançado pelo projeto “Valores do Terra”, produzido pela extinta Fundação Villa Lobos e também participou da coletânea “Segundas no Palco”. O músico também passou uma temporada de quatro anos em Madri, na Espanha, fazendo apresentações em casas como o Kabocla e o Brasa y Leña.