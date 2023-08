4ª Feira Internacional de Vinhos terá circuito de degustação no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O mercado de vinhos no Brasil vem crescendo cada vez mais e para muitos é considerado um produto de luxo. No Amazonas ainda há um caminho a ser percorrido, pois, por ser uma região de clima quente e úmido e não fazer parte da cultura da população, o vinho torna-se um produto ainda mais distante da mesa do amazonense, mito!. Essa realidade vem mudando nos últimos tempos e embasado nisso que a FIVA entra em sua quarta edição com o tema “Um encontro de aromas e sabores”.

Este projeto é inovador para o Estado do Amazonas que reunirá rótulos nacionais e importados dos melhores vinhos. O evento visa contribuir com a divulgação mais aprofundada não só para população, mas, sobretudo para os distribuidores, estabelecimentos de alimentação fora do lar, apreciadores, enólogos, enófilos, estudiosos e admiradores dessa bebida que além de muito saborosa é extremamente saudável.

Dentro desse contexto, os empresários André Ramos, Leonardo Felicori e Gizelly Rebelo estão promovendo a 4ª Edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia – FIVA, que está confirmada para acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, no Salão Bossa Nova – Arena da Amazônia Rua Jornalista Flaviano Limongi - Flores, Manaus - AM, 69043-100 - (rua entre Sambódromo e Arena). Para participar do circuito dentro da feira o passaporte está sendo vendido no Teatro Manauara e online Baladaapp.com.br, no valor de R$150 reais (por dia).

Para a empresária Gizelly Rebelo, o objetivo da Fiva é fortalecer esta bebida milenar que é de suma importância para quem gosta de consumir. Uma das principais características do vinho é a saudabilidade que ele oferece às pessoas. Este evento vai fortalecer o mercado de eventos em nossa região e assim como também gostaríamos de desmitificar a ‘estória’ ou ideia de que o vinho é uma bebida cara e só para classes específicas e principalmente que não é uma bebida ideal para a nossa região que é quente e úmida; muito pelo contrário, não existe uma região específica para se tomar o vinho, pois, ele se adequa a qualquer lugar podendo ser harmonizado com qualquer prato servido em qualquer horário do dia” afirma Gizelly.