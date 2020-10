WandaVision ganha funkos fofíneos da linha Pop; confira

A série que estamos esperando já começa a querer levar nossos dinheiros (e parece que conseguirá sem tantos problemas). A Funko fez o lançamento oficial da linha Pop de WandaVision, a série da Marvel com a Feiticeira Escarlate e Visão.

Ainda não há muitas informações sobre o seriado que vai estrear na Disney+, porém os trailers apontam que o casal viverá em vários anos diferentes (e a aposta é que também em multiversos).

Outras dicas estão no trailer oficial da série: A Feiticeira é casada com Visão, ao menos é o que aparenta o vídeo promocional. O casal tenta passar normalidade, com Wanda (Elizabeth Olsen) inclusive modificando a cor da pele do marido (de roxo para branco, a original do ator Paul Bettany).

As cenas em preto e branco me lembraram de dois seriados antigos, muito aclamados, cômicos e icônicos: são evidentes as referências à Feiticeira (Bewitched) e I Love Lucy, que inclusive recomendo para dias chuvosos ou tristonhos.

Relembre o trailer oficial:

Mesmo com todos os atrasos, adiamentos e até cancelamentos devido à pandemia do Covid-19, a Disney+ recentemente confirmou que WandaVision estreia ainda este ano, em dezembro deste ano.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party