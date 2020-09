Viúva Negra: sinopses dos personagens são divulgadas

A Marvel está deixando a gente sonhar. 'Viúva Negra' continua nos atiçando a assistir a história de Natasha Romanoff, vivida por ninguém menos que Scarlett Johansson. E para isso, a produtora lançou as sinopses oficiais dos principais personagens. Dá uma olhada:

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson)

Separada dos agora fraturados Vingadores, ela enfrenta o caminho sombrio que a levou a se tornar uma espiã e assassina. Um pouco relutante, ela se reúne com um grupo improvável de espiões que fazem parte de seu passado e compartilham com ela uma parte fundamental de sua história, bem como o desejo de impedir que uma força letal seja acionada. No entanto, seus esforços são ameaçados por um assassino mortal com habilidades excepcionais diferentes de tudo que Natasha já enfrentou.

Yelena Belova (Florence Pugh)

Um produto do programa de treinamento implacável da Sala Vermelha, ela mantém uma história secreta com a Viúva Negra e está determinada a resolvê-la. Quando Yelena se encontra presa em um mundo cheio de ameaças perigosas em cada esquina, sua única chance de sobrevivência é talvez através de uma trégua frágil com a pessoa que ela culpa por uma vida inteira de tormento: Natasha Romanoff.



Alexei – Guardião Vermelho (David Harbour)

A resposta da Sala Vermelha ao Capitão América é um super soldado e espião que viveu uma vida de triunfos durante a Guerra Fria. Os anos de espionagem de Alexei foram deixados para trás, mas ele ainda é considerado o herói supremo. Ele adora compartilhar sua grandeza com as pessoas ao seu redor, o que hoje em dia inclui os outros presidiários da prisão russa onde reside. No fundo, ele se sente culpado por sua vida de espião, especialmente Natasha Romanoff, a quem ele conheceu muito antes de ela se tornar Viúva Negra.

Melina Vostokoff (Rachel Weisz)

Ela é uma mortífera espiã, altamente especializada e passou pelo programa de treinamento da Sala Vermelha quatro vezes. Depois de várias missões secretas, uma das quais envolveu a jovem Natasha Romanoff, a Sala Vermelha reconheceu a inteligência de Melina, tornando-a uma de suas principais cientistas. Depois de décadas de serviço, Melina conseguiu se distanciar da Sala Vermelha, mas assim que Natasha reaparece, Melina terá que decidir de que lado está sua lealdade.



Mesmo que a data de estreia oficialmente seja 29 de outubro por aqui, ninguém descarta a possibilidade de mais um adiamento, já que 'Mulan' está com arrecadação abaixo do esperado, 'Tenet' do mesmo jeito e até Mulher Maravilha 1984 foi adiado para o Natal.



-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]

Átila Simonsen

+ Jornalista

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party