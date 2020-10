Soul ganha trailer dublado com cenas inéditas e cartaz nacional; assista

Soul é a nova animação da Disney/Pixar e a sua grande aposta para o fim do ano e ganhou um poster nacional (abaixo) e o primeiro trailer dublado, com várias cenas inéditas.

O filme conta a história de um professor de banda de escola chamado Joe Gardner, que acredita que seu propósito de vida é tocar jazz, mas a vida segue afastando-o de seu propósito. Finalmente, ele consegue o emprego de sua vida, mas acaba morrendo e indo para o You Seminar, um workshop para almas serem criadas e ganharem traços de personalidade antes de se mudarem para humanos reais. Enquanto Joe está no You Seminar, ele conhece uma nova alma, apelidado de 22. Juntos, eles tentam encontra uma maneira de levar Joe de volta para a Terra, viajando em reinos cósmicos pelo caminho’.

Estreando em 25 de dezembro, a animação será a primeiro que irá direto para a plataforma de streaming, sem passar pelos cinemas.

​

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party