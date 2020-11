Soul ganha lindo trailer de sua canção original com John Batiste; assista

A animação da Disney Pixar que estamos esperando ganhou um novo trailer. Dessa vez, com a canção original do filme e algumas novas cenas.

O pianista John Batiste apresenta a música Born to Play. O artista adianta que essa é a primeira vez que a música é tocada para o público.

“Como todo mundo que nasceu para fazer algo para todos, eu acredito que Joe, nosso protagonista, nasceu para tocar”, afirmou o pianista.

A saber: Soul terá dois álbuns musicais, que serão lançados um pouco antes do filme. A animação vai estrear apenas no streaming da Disney+.

Confira a sinopse oficial:

Soul conta a história de um professor de banda de escola chamado Joe Gardner, que acredita que seu propósito de vida é tocar jazz, mas a vida segue afastando-o de seu propósito. Finalmente, ele consegue o emprego de sua vida, mas acaba morrendo e indo para o You Seminar, um workshop para almas serem criadas e ganharem traços de personalidade antes de se mudarem para humanos reais. Enquanto Joe está no You Seminar, ele conhece uma nova alma, apelidado de 22. Juntos, eles tentam encontrar uma maneira de levar Joe de volta para a Terra, viajando em reinos cósmicos pelo caminho’.

Soul tem vozes de Jamie Foxx, Tina Fey e Angela Bassett na dublagem original em inglês. A animação vai estrear no Disney+ em 25 de dezembro.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]