‘Penny Dreadful: City of Angels’ estreia em outubro na Amazon Prime

Natalie Dormer (Game of Thrones) e Piper Perabo estrelam o novo seriado Penny Dreadfull? City Of Angels, que estreia na Amazon Prime dia 23 de outubro.



Produzido pela Showtime, a trama do spin off continua, em certa parte, com os acontecimentos da série original.



A série retrata a história de Los Angeles dos ano 1930, envolta pelo folclore mexicano, elementos sobrenaturais que tanto amamos, efeitos especiais e o suspense típico do segmento.

A trama da vez é uma tensão social, que mescla os mitos ocultos e as problemáticas étnicas (ressaltando os conflitos entre brancos norte-americanos e pessoas de origem latina, especialmente mexicanos).

Leia a sinopse oficial:

Los Angeles, 1938. Um lugar e tempo mergulhado em tensão social e política. Quando um assassinato brutal choca a cidade, o Detetive Tiago Vega (Daniel Zovatto) é jogado numa narrativa épica que reflete a histórica rica de Los Angeles: da construção das primeiras autoestradas, ao folclore latino-americano, às perigosas ações de espionagem durante O Terceiro Reich à ascensão do radio-evangelismo. Antes que perceba, Tiago e sua família estarão lutando com forças poderosas que ameaçam separá-los.

