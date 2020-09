Antologia de terror Welcome to the Blumhouse terá experiência virtual

Dez salas imersivas, quatro eventos ao vivo, dois DJs secretos baseados em filmes te terror. Estas são algumas das experiências virtuais que a Blumhouse e a Amazon Prime estão prometendo para os fãs em “Welcome to the Blumhouse”, uma série de quatro filmes de horror.



O lançamento foi seguido de uma breve sinopse e um trailer, que anuncia as interações nos dias 16 e 17 de outubro. “Experimente os mundos por trás de nossos filmes Nocturne, Black Box, Evil Eye e The Lie, tudo sob o mesmo teto virtual quando #WelcomeToTheBlumhouse ficará totalmente interativo em 16 e 17 de outubro.”

Experience the worlds behind our films Nocturne, Black Box, Evil Eye, and The Lie, all under one virtual roof when #WelcomeToTheBlumhouse goes fully interactive on October 16 + 17. RSVP here: https://t.co/5JBDJ9r7Ia @PrimeVideo pic.twitter.com/FCVd2iKV5b — Blumhouse (@blumhouse) September 28, 2020

O especial Welcome to the Blumhouse terá os longas Black Box, The Lie, Evil Eye e Nocturne. E pelos trailers, a coisa vai ser ótima para os amantes de horror.

-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party