Netflix vai lançar 'novo' Os Goonies; entenda

Christina Strain set out to write "a Goonies style movie in Hawaii that was about family, culture, and heritage.”



That film is Finding 'Ohana, it premieres January 29 and here's your first look at director Jude Weng's gorgeous visuals!