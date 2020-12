Os Goonies se reunirão para evento beneficente; veja como participar

Os Goonies foi um filme da década de 1980 que se tornou um clássico infanto-juvenil e deixou saudades nos cinéfilos até hoje. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e poderemos ver o elenco reunido de novo, dessa vez de uma forma diferente.

Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton, Corey Feldman, Kerri Green, Jonathan Ke Quan, Jeff Cohen, Joe Pantoliano e Robert Davi participarão do No Kid Hungry (Nenhuma criança com fome), uma live de arrecadação de fundos para o organização.

Exciting news! The cast of The Goonies will be reuniting for a LIVE virtual script read next Saturday, December 5, at 8pm ET benefiting @nokidhungry.



Learn more: https://t.co/eBJYT5jr85 #GooniesLive pic.twitter.com/7bZ1TLhawM — No Kid Hungry (@nokidhungry) November 25, 2020

O evento será transmitido pelo site nokidhungry.org/goonies nos próximo sábado (5), a partir das 22h (horário de Brasília).

Com a direção de Richard Donner e roteiro de Chris Columbus e do mestre Steven Spielberg, Os Goonies conta a história de diversos amigos que se ajudam. Os pais de Michael estão com problemas para pagar a hipoteca e o grupo acaba em uma caça ao tesouro sem precedentes.

