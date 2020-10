Monster Hunter tem trailer eletrizante divulgado; assista

O filme Monster Hunter ganhou seu primeiro trailer com muito mais ação que estávamos esperando. A adaptação do game da Capcom para as telonas tem Milla Jovovvich no elenco, e Diablos e tempestades de areia e cenários apocalípticos.

O vídeo mostra Rathalos, um dos maiores monstros e o grande destaque do longa. O trailer também mostra Milla treinando com um povo diferente dos homens em que ela trabalha.

Monster Hunter é uma franquia de RPG que fez tanto sucesso que já virou anime, jogo de cartas, quadrinhos e mangá,.

Leia a sinopse oficial:

“Por trás de nosso mundo há outro: um mundo de perigos e poderosos monstros que comandam seus domínios com ferocidade mortal. Quando uma tempestade de areia inesperada transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) para um novo mundo, os soldados ficam chocados ao descobrir que esse ambiente hostil e desconhecido é lar de enormes e horrendos monstros imunes ao seu poder de fogo.

Em sua desesperada batalha pela sobrevivência, a unidade encontra o misterioso Hunter (Tony Jaa), cujas habilidades únicas o permitem ficar um passo à frente das poderosas criaturas.

Enquanto Artemis e Hunter lentamente constroem sua confiança, ela descobre que ele é parte de um time liderado pelo Almirante (Ron Perlman). Encarando um perigo tão grande que poderia ameaçar destruir seu mundo, os bravos guerreiros combinam suas habilidades únicas para se unir pelo combate definitivo.”

A previsão de lançamento é 30 de dezembro.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party