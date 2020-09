Microsoft compra Bethesda, produtora de Doom e Fallout

Deu até falta de ar agora. A Microsoft anunciou a compra de Bethesda e da ZeniMax Media, colocando mais fogo no incêndio da concorrência da nova geração de consoles.

É que as produtoras são responsáveis por nada meos que Fallout, The Elder Scrolls, Doom e Woldenstein, só pra citar uns exemplos, sem contar com a desenvolvedora dos Xbox, responsável pelo Xbox One, Series S e X e os games para PC.

A notícia foi confirmada pela própria Xbox e o próprio Phil Spencer, em seu Twitter. "Xbox e Bethesda trabalharam juntos por anos. Compartilhamos paixões e crenças semelhantes. Orgulho de recebê-los na equipe Xbox. Estou entusiasmado com o modo como iremos avançar no jogo juntos para jogadores de todos os lugares".

Que comecem os jogos!



