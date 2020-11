Mando e Baby Yoda tem artes conceituais divulgadas e são muito fofas

Ninguém nega que um dos motivos do grande sucesso de The Mandalorian é a relação do Caçador de recompensas com a Criança. Pois ambos ganharam artes conceituais de Alice X. Zhang e Dave Perillo, no site Botlleneck.

A trama se passa depois da queda do Império e antes da insurgência da Primeira Ordem. A narrativa segue a jornada de um artilheiro solitário nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República.

O elenco conta com Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Nick Nolte e Werner Herzog.

Lembrando que a Globo exibe os primeiros dois episódios de The Mandalorian nesta segunda.

