Globo exibe The Mandalorian nesta segunda; assista o teaser

O Caçados de Recompensas e a criança estarão hoje (16 de novembro) na Rede Globo. A ação é uma parceria com a TV e a Disney+ e ganhou um novo teaser para chamar os fãs que ainda não conhecem The Mandalorian.

Serão exibidos 2 episódios da primeira temporada da série e spin off de Star Wars na TV aberta durante a Tela Quente, poucas horas antes da chegada do streaming por aqui. Confira o teaser promocional:

Confira com exclusividade os dois primeiros episódios de #TheMandalorian na @RedeGlobo e no @Globoplay, hoje a partir das 23h. Assista toda a primeira temporada e os novos episódios disponíveis a partir de 17 de novembro. Só no @DisneyPlusBR. pic.twitter.com/YrwnntCOEv — Star Wars Brasil (@StarWarsBR) November 16, 2020

A série é o maior sucesso do streaming do Mickey, e se passa dentro do universo Star Wars, acompanhando um mandaloriano e sua saga para proteger “a criança”, Baby Yoda.

Com a parceria entre os streamings, o assinante poderá pagar apenas um valor para ter acesso aos dois serviços.

