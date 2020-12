Mad Max: Furiosa tem data de estreia anunciada; saiba quando

Depois de oito anos, que sentimos ser 84, Mad Max: Furiosa ganhou sua data de lançamento. O segundo filme da nova sequência terá Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) interpretando a personagem-título.

O novo filme chegará em 21 de julho de 2023, mas como é da Warner, não sabemos se irá somente nos cinemas ou lançado diretamente no streaming ou, ainda, nos dois ao mesmo tempo.

É em Mad Max: Estrada da Fúria que conhecemos Furiosa, vivida por Charlize Theron, e nos apaixonamos pela guerreira que se revolta e tenta libertar o harém de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), com a ajuda de Max (Tom Hardy).

George Miller será o diretor do novo filme e, por isso mesmo, podemos esperar que o prelúdio (a história mostrará Furiosa mais nova) seja tão bom quanto a trilogia anterior.

Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth (o Thor dos filmes Marvel) e Yahya Abdul-Mateen (ganhadora do Emmy por Watchmen) estarão no elenco do novo longa 'Furiosa', porém apenas Anya já teve seu papel anunciado.

