Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth estreiam filme juntos

Um clássico revisitado pelo mesmo diretor pode dar certo? Pelo visto, já está. George Miller, que dirige a saga Mad Max desde o princípio, confirmou três atores de peso para seu spin off.

Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth (o Thor dos filmes Marvel) e Yahya Abdul-Mateen (ganhadora do Emmy por Watchmen) estarão no elenco do novo longa 'Furiosa', porém apenas Anya já teve seu papel anunciado.

Ela será a personagem-título, vivida anteriormente pela sempre maravilhosa Charlize Teeron. O novo filme será um prelúdio da história da heroína, como um spin off. A confirmação veio pela própria Warner Bros.

A nova sequência de Mad Max começou em 2015, sob o nome de 'Estrada da Fúria'(inclusive, recomendo muito). A crítica (especializada e de fãs) foi muito positiva e parte disso deve-se ao talento de Charlize. Entretanto, o filme custou Us$ 150 milhões e faturou pouco mais que o dobro: US$ 378,9 milhões.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party