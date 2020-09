Fãs brasileiros terão painel na DC Fandome

Os fãs brasileiros da DC estão entre os mais barulhentos e leais de todos os fãs da DC do mundo, e os brasileiros também são grandes colaboradores para o universo fandom da DC.



E é por isso que o fandom tupiniquim terá um painel inteiro no segundo dia da DC Fandome, que acontece on line e on demand no dia 12 de setembro.



De acordo com o site oficial, nesta sessão será conhecido o artista brasileiro Ivan Reis e será possível assistí-lo desenhar sua versão em quadrinhos da próxima versão de Batman nos cinemas, enquanto ele fala sobre sua história como um dos artistas mais realizados e prolíficos da DC.



E é neste painel que a Turma da Mônica aparece também. “Veremos os queridos personagens animados brasileiros pela primeira vez com os Teen Titans, em um encontro especial animado pela Warner Bros., Animation e o grande Mauricio de Sousa”, anunciaram.



Por fim, Valentina Pulgarin (Warner Channel) compartilha um olhar nostálgico e comemorativo sobre a história do Universo DC no Brasil, incluindo algumas visitas emocionantes do talento DC, além do espetacular programa Wonder Woman 1984 na CCXP do ano passado!



Mais um detalhe: Esse painel é em português com legendas apenas em inglês . Duração: 55 min



-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party