Turma da Mônica anunciará novidade no DC Fandome

Não é novidade que os autores da Turma da Mônica são nerds raiz. A Maurício de Souza Produções de vez em quando lança uns crossover que nos enche de brilho nos olhos e risadas no coração.



E não vai ser diferente no segundo dia da DC Fandome, que acontece no sábado (dia 12). É bom lembrar que, na primeira parte, a DC lançou os trailers de The Batman e Mulher Maravilha, além do game de Esquadrão Suicida.



Dessa vez, a Warner Bros anunciou que os moradores do bairro do Limoeiro estarão junto com Os Jovens Titãs, em uma aventura divertida, segundo o próprio Maurício de Souza.



“A turminha sempre se diverte com esses encontros com personagens de outros universos. E nossos leitores mais ainda. São momentos mágicos que todos os personagens estão unidos para alegrar a criançada”, falou Maurício.



E isso porque ele não citou a criança interior de cada um.



Não é a primeira vez que Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Chico Bento se reúnem com o Universo DC. A própria Liga da Justiça já esteve em Turma da Mônica Jovem, em uma cômica mistura de ação e clássicos tirinhas.



