Dr. Estranho 2: Benedict Cumberbatch confirma retorno de filmagens

A esperada continuação de Dr. Estranho finalmente terá suas filmagens retomadas. Pelo menos, foi isso que o ator que dá vida ao Mago Supremo, Benedict Cumberbatch, afirmou para a Comic Book Movie.



“Estou na pré-produção do segundo filme, o que é muito animador. Começaremos as gravações ao final de outubro ou no início de novembro”, confirmou o ator.



Como todos os filmes, séries, documentários e produções visuais que envolvem pessoas, o longa do super-herói da Marvell também foi parado devido a pandemia do novo coronavírus. Algumas estreias do mundo nerd chegaram a ser adiadas para 2021.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness terá o retorno de Benedict Cumberbatch no papel de Dr Steven Strange, o Mago Supremo. Também haverá a participação da Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), conectando a coisa toda com a série WandaVision.

Dr. Estranho 2 tem estreia prevista para 11 de fevereiro de 2022.

