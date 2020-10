Crash Bandicoot encontra Carreta Furacão em comercial. Assista!

Por essa a gente não esperava: a Playstation lançou um comercial para promover Crah Bandicoot 4, o game que será lançado amanhã (2 de outubro), junto com os dançarinos da Carreta Furacão.



No comercial, Crash chega em um patinete e encontra o quarteto já dançando. Ele se junta à trupe e tem início todo o passeio do quinteto best friends forever pela cidade.

O vídeo é entrelaçam com cenas do game, que tem ares de Sonic - The Edge. A aventura será vendida apenas de forma on line e estará disponível para os consoles PS4 e XBox One.

