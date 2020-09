FIFA 21: acesso antecipado é garantido para assinantes

Mesmo com lançamento oficial marcado para 8 de outubro, o FIFA 21 estará disponível a partir desta quinta (vulgo 1 de outubro). Explico: é que a EA Play vai liberar 10 horas de teste a seus assinantes.

O novo game da EA Sports terá versões para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch já no próximo mês. No Playstation 5 e Xbox Series, o jogo estará disponível no lançamento.

Mas e como vai funcionar? Simples: você acessa sua conta na EA Play e faz o pré-donwload e já pode aproveitar suas 10 horas antecipadas.

Se você for EA Play Pro, é possível explorar o jogo todo, já que o Pro dá acesso ilimitado dos jogos da Origin.

-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party